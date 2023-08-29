Картинки з Горіховим Спасом 29 серпня: найкращі привітання для близьких

"Телеграф" публікує листівки з Горіховим Спасом 29 серпня

У серпні припадає багато церковних свят, які мають особливе значення для християн. Серед цих подій — третє серпневе свято Спаса, відоме також як Горіховий, або Хлібний Спас.

Завершивши Успенський піст і відзначивши свято Успіння Пресвятої Богородиці, 29 серпня церква згадує подію, що сталася у 944 році: перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

У цей час наші пращури починали збирати горіхи. На честь Хлібного спасу господині готували хліб зі свіжого борошна та пекли пироги, додавали свіжі горіхи та мед у страви, щоб порадувати своїх близьких та знайомих.

Ми раді запропонувати вам вітальні листівки з Горіховим Спасом 29 серпня, щоб ви могли привітати близьких людей з цим святом.

Красиві листівки з Горіховим Спасом

Раніше ми розповідали, що календар церковних свят із фіксованою датою зміниться в Україні з 1 вересня 2023 року. Після набуття чинності новоюліанським календарем Успіння Пресвятої Богородиці відзначатиметься 15 серпня.