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Картинки з Горіховим Спасом 29 серпня: найкращі привітання для близьких

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Горіховий Спас картинки до свята
Горіховий Спас картинки до свята. Фото Freepik

"Телеграф" публікує листівки з Горіховим Спасом 29 серпня

У серпні припадає багато церковних свят, які мають особливе значення для християн. Серед цих подій — третє серпневе свято Спаса, відоме також як Горіховий, або Хлібний Спас.

Завершивши Успенський піст і відзначивши свято Успіння Пресвятої Богородиці, 29 серпня церква згадує подію, що сталася у 944 році: перенесення Нерукотворного Образу Господа Ісуса Христа з Едеси до Константинополя.

У цей час наші пращури починали збирати горіхи. На честь Хлібного спасу господині готували хліб зі свіжого борошна та пекли пироги, додавали свіжі горіхи та мед у страви, щоб порадувати своїх близьких та знайомих.

Ми раді запропонувати вам вітальні листівки з Горіховим Спасом 29 серпня, щоб ви могли привітати близьких людей з цим святом.

Красиві листівки з Горіховим Спасом

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Раніше ми розповідали, що календар церковних свят із фіксованою датою зміниться в Україні з 1 вересня 2023 року. Після набуття чинності новоюліанським календарем Успіння Пресвятої Богородиці відзначатиметься 15 серпня.

Теги:
#Горіховий Спас #Поздоровлення #Свята #Листівки #Хлібний Спас