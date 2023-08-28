С Ореховым Спасом 2023! Красивые поздравления в открытках и картинках

Поздравления с Ореховым Спасом наши читатели могут легко отправить родным в сети

Ореховый Спас, также известный как Хлебный Спас, традиционно отмечается в конце лета — 29 августа. Мы подготовили для вас лучшие поздравления с Ореховым Спасом 2023 в открытках и картинках.

В текущем году этот народный праздник приходится на вторник. Ореховый Спас следует за праздником Успения Пресвятой Богородицы и является третьим в ряду последних Спасов после Медового (14 августа) и Яблочного (19 августа) Спасов. Согласно церковному календарю, этот праздник связан с переносом нерукотворного образа Спасителя из Эдессы в Константинополь, событие, произошедшее в 944 году.

С Ореховым Спасом 29 августа принято поздравлять своих близких. Если вы хотите поднять настроение родным в этот праздник, наши пожелания на Ореховый Спас в форме поздравительных открыток могут вам в этом помочь. Для этой цели "Телеграф" подготовил поздравления с Ореховым и Хлебным Спасом 2023, которые вы можете отправить своим близким людям в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления со Спасом Ореховым 2023

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Ореховому Спасу предшествует Медовый Спас, который отмечается 14 августа. Вторым идет Яблочный Спас, он же Преображение Господне.