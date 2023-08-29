Как понять, что свеклу пора выкапывать: три способа это определить

Главное не только ориентироваться на сорт

Для получения богатого урожая вкусной свеклы, способной долго храниться, критически важно подобрать правильное время для их сбора. Опытные огородники предоставили несколько рекомендаций относительно того, как наилучшим образом определить оптимальный момент для сбора.

Существует три способа определить готовность свеклы к выкапыванию. Об этом пишет издание ukr.media.

Ориентироваться на сорта

Наилучшим подходом будет ведение журнала учета, фиксируя даты посадки различных сортов и характеристики этой посадки. Например, ранние сорта созревают уже через 50 дней, среднеспелые требуют 80-100 дней, а для полного созревания поздних сортов потребуется до 120 дней.

Смотреть на ботву

По достижении зрелости свеклы нижние листья начинают приобретать желтоватый оттенок, а стебли распространяются по земле. Через период 6-7 дней овощи становятся готовыми к сбору.

Оценить верхушку

Если верхняя часть корнеплода выглядит внушительно и на ней видны "наросты", значит, овощ готов к выкапыванию. Для того чтобы не ошибиться, следует извлечь несколько корнеплодов и осмотреть их. Корешок должен быть тонким, наподобие хвоста крысы. После этого стоит разрезать плод: если внутренний разрез темно-бордовый и сочный, пришло время начинать собирать урожай.

Ранее мы писали, чем в августе подкормить репчатый лук. Основная подкормка на финальном этапе выращивания.