Як зрозуміти, що буряк пора викопувати: три способи це визначити

Головне не лише орієнтуватися на сорт

Для отримання багатого врожаю смачних буряків, здатних довго зберігатися, критично важливо підібрати правильний час для їх збору. Досвідчені городники надали кілька рекомендацій щодо того, як найкраще визначити оптимальний момент для збору.

Існує три способи визначити готовність буряків до викопування. Про це пише видання ukr.media.

Орієнтуватися на сорти

Найкращим підходом буде ведення журналу обліку, фіксуючи дати посадки різних сортів та характеристики цієї посадки. Наприклад, ранні сорти дозрівають вже через 50 днів, середньостиглі вимагають 80-100 днів, а для повного дозрівання пізніх сортів потрібно до 120 днів.

Дивитися на бадилля

Після досягнення зрілості буряків нижнє листя починає набувати жовтуватий відтінок, а стебла поширюються по землі. Через період 6-7 днів овочі стають готовими до збирання.

Оцінити верхівку

Якщо верхня частина коренеплоду має значний вигляд і на ній видно "нарости", значить, овоч готовий до викопування. Щоб не помилитися, слід витягти кілька коренеплодів і оглянути їх. Корінець повинен бути тонким, на зразок хвоста щура. Після цього варто розрізати плід: якщо внутрішній розріз темно-бордовий та соковитий, настав час починати збирати врожай.

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