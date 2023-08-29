Розы расти не будут: какие растения нельзя сажать рядом с этими цветами

Размещать цветы в саду нужно с умом, иначе розы процветать не смогут

Выбор растений-соседей важен не только на огороде, а и в цветнике. Даже полезные удобрения не помогут розам пышно цвести и активно развиваться, если рядом будет раздражитель.

Некоторые цветы нельзя сажать рядом с розами. Подробнее об этом говорится в материале "Книги порад".

В сентябре и октябре продолжается сезон посадки роз, поэтому важно позаботиться о хороших "соседях" для культуры. Если выбрать не то растение, то розы будут болеть и плохо расти.

Какие цветы не сажают возле роз? В стоп-списке тюльпаны, гортензии, ирисы, георгины, папоротник, ландыши, астры и лилии. Эти растения будут "перетягивать одеяло", сражаясь за воду и питательные вещества. Кроме того, вышеуказанные культуры могут стать причиной инфекций у роз.

Стоит добавить, что и пионы не годятся в соседи розарию. Это цветы-доминанты с развитыми корнями и крупными цветами. Конкуренты попросту не уживаются на соседних "квадратах".

Тогда как с другим популярным цветков, хризантемами, розы могут сосуществовать. Однако дачники должны помнить, что первые не против засухи, а вот розы нуждаются в большем количестве влаги, а еще любят кислый грунт.

Что можно высаживать рядом с розами? Обратите внимание на следующие цветы: манжетки, герань, анютины глазки, котовники, маргаритки, дельфиниум, петунии и фиалки. Вполне годятся в качестве соседей различные травы, включая лаванду, тысячелистник, мяту, шалфей и чабрец. Такие растения не только не помешают росту роз, а и отпугнут вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что цветоводы часто сталкиваются с проблемой при выращивании роз: цветок превращается в шиповник. Несколько простых манипуляций помогут этого избежать.