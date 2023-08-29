Троянди не зростатимуть: які рослини не можна садити поряд з цими квітами

Розміщувати квіти в саду потрібно розумно, інакше троянди процвітати не зможуть

Вибір рослин-сусідів важливий не тільки на городі, а й у квітнику. Навіть корисні добрива не допоможуть трояндам пишно цвісти й активно розвиватися, якщо поряд буде подразник.

Деякі квіти не можна садити поряд із трояндами. Докладніше про це йдеться у матеріалі "Книги порад".

У вересні та жовтні триває сезон посадки троянд, тому важливо подбати про хороших "сусідів" для культури. Якщо вибрати не ту рослину, то троянди хворітимуть і погано зростатимуть.

Які квіти не садять біля троянд? У стоп-списку тюльпани, гортензії, іриси, жоржини, папороть, конвалії, айстри та лілії. Ці рослини "перетягуватимуть ковдру", борючись за воду та поживні речовини. Крім того, вищезгадані культури можуть стати причиною інфекцій у троянд.

Варто додати, що й півонії не годяться сусідом розарія. Це квіти-домінанти з розвиненим корінням і великими квітами. Конкуренти просто не вживаються на сусідніх "квадратах".

Тоді як з іншими популярними квітками, хризантемами, троянди можуть співіснувати. Однак дачники повинні пам’ятати, що перші не проти посухи, а от троянди потребують більшої кількості вологи, а ще люблять кислий ґрунт.

Що можна висаджувати поряд із трояндами? Зверніть увагу на такі квіти: манжетки, герань, братки, котовники, маргаритки, дельфініум, петунії та фіалки. Цілком годяться як сусіди різні трави, включаючи лаванду, деревій, м’яту, шавлій і чебрець. Такі рослини не тільки не завадять зростанню троянд, а й відлякають шкідників.

Раніше "Телеграф" розповідав, що квіткарі часто стикаються з проблемою при вирощуванні троянд: квітка перетворюється на шипшину. Декілька простих маніпуляцій допоможуть цього уникнути.