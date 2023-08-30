Укр

Праздник 30 августа: не делайте этого в Миронов день, чтобы не испортить судьбу

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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30 августа хозяйки запасались вареньем из лесных ягод
30 августа хозяйки запасались вареньем из лесных ягод. Фото Freepik

Тихая погода в этот день предвещала теплую осень

В среду, 30 августа, православная церковь и греко-католики почитают святого мученика Мирона Кизического, который жил в III веке в греческом городе Ахайя. А в народном календаре этот день известен как Миронов день или Мирон Ветрогон.

Это название происходит от того факта, что 30 августа наши предки проводили прогнозы на осеннюю погоду, анализируя характер ветра в этот день. Спокойная погода предвещала теплый осенний период, тогда как сильные порывы ветра сулили ненастный сентябрь.

В это время хозяйки готовили продукты на зиму: мариновали и высушивали грибы, запасали варенье из ягод, варили компоты из яблок. В Миронов день в старину сжигали старые вещи, так как считалось, что огонь унесет с собой из дома все, что ассоциируется с грустью и неудачами.

Что нельзя делать 30 августа

  • Долго любоваться на себя в зеркало — можно лишиться красоты.
  • Признаваться в любви, свататься, играть свадьбу — будет неудача.
  • Гадать и проводить другие магические ритуалы — можно свою судьбу изменить в худшую сторону.
  • Ругаться хозяйкам, когда делают заготовки на зиму — все будет невкусным.

Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года. Добавим, что в Украине продлили военное положение.

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#Традиции #Праздники #Запреты