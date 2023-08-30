Свято 30 серпня: не робіть цього у Миронів день, щоб не зіпсувати долю

Тиха погода цього дня передвіщала теплу осінь

У середу, 30 серпня, православна церква та греко-католики вшановують святого мученика Мирона Кізичного, який жив у III столітті в грецькому місті Ахайя. А у народному календарі цей день відомий як Миронів день чи Мирон Вітрогін.

Ця назва походить від того факту, що 30 серпня наші пращури проводили прогнози на осінню погоду, аналізуючи характер вітру цього дня. Спокійна погода віщувала теплий осінній період, тоді як сильні пориви вітру обіцяли ненависний вересень.

В цей час господині готували продукти на зиму: маринували та висушували гриби, запасали варення з ягід, варили компоти з яблук. У Миронів день у давнину спалювали старі речі, оскільки вважалося, що вогонь забере з собою все, що асоціюється з сумом і невдачами.

Що не можна робити 30 серпня

Довго милуватися на себе в дзеркало — можна втратити красу.

Освідчуватися в коханні, свататися, грати весілля — буде невдача.

Ворожити та проводити інші магічні ритуали — можна свою долю змінити і гірший бік.

Лаятися господиням, коли роблять заготівлі на зиму — все буде несмачним.

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