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Как избавиться от седины без краски: используйте это домашнее средство

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Волосы будут блестеть
Волосы будут блестеть. Фото cottonbro studio/pexels.com

Отвар из натуральных средств вернет волосам здоровый блеск и цвет

Возраст, генетика, стресс влияют на появление седых волос. Самый популярный и верный способ скрыть седину — использовать краску. Но если седых волос на голове еще не так много, можно обойтись без вредных красителей. Достаточно смешать несколько нехитрых средств и натуральное средство для восстановления цвета волос будет готово к использованию.

Как избавиться от седины с помощью натуральных средств

С помощью простого в приготовлении раствора можно запросто вернуть волосам блеск и цвет. Рецептом средства делится автор YouTube-канала Naturkosmetik.

Для приготовления средства понадобится:

  • одна столовая ложка гвоздики,
  • три лавровых листика,
  • одна столовая ложка перца горошком
  • две столовые ложки дубовой коры
  • 5 капель масла лаванды,
  • две столовые ложки розовой воды
  • одна столовая ложку касторового масла
  • 200 мл чистой воды
  • одна столовая ложка растворимого кофе.

Смешайте все сухие ингредиенты без кофе и залейте водой. Поставьте смесь на плиту, доведите до кипения и подержите на огне еще 5 минут. Затем дайте раствору остыть, процедите его и добавьте масло лаванды, розовую воду и касторовое масло. Перемешайте и только после этого добавьте кофе. Готовый концентрат нужно перелить в бутылку с пульверизатором.

Напомним, прежде чем использовать такое средство, убедитесь, что у вас нет негативной реакции ни на один из ингредиентов.

Перед применением жидкость необходимо слегка подогреть, а затем распылить на кожу головы и волосы. Особое внимание нужно уделять участкам с сединой. Буквально 2 минуты помассируйте кожу головы и при необходимости повторите процедуру до исчезновения седины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как замаскировать седые брови без применения карандаша и других косметических средств.

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#Волосы #Седина #Лайфхак