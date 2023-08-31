Как избавиться от седины без краски: используйте это домашнее средство

Отвар из натуральных средств вернет волосам здоровый блеск и цвет

Возраст, генетика, стресс влияют на появление седых волос. Самый популярный и верный способ скрыть седину — использовать краску. Но если седых волос на голове еще не так много, можно обойтись без вредных красителей. Достаточно смешать несколько нехитрых средств и натуральное средство для восстановления цвета волос будет готово к использованию.

Как избавиться от седины с помощью натуральных средств

С помощью простого в приготовлении раствора можно запросто вернуть волосам блеск и цвет. Рецептом средства делится автор YouTube-канала Naturkosmetik.

Для приготовления средства понадобится:

одна столовая ложка гвоздики,

три лавровых листика,

одна столовая ложка перца горошком

две столовые ложки дубовой коры

5 капель масла лаванды,

две столовые ложки розовой воды

одна столовая ложку касторового масла

200 мл чистой воды

одна столовая ложка растворимого кофе.

Смешайте все сухие ингредиенты без кофе и залейте водой. Поставьте смесь на плиту, доведите до кипения и подержите на огне еще 5 минут. Затем дайте раствору остыть, процедите его и добавьте масло лаванды, розовую воду и касторовое масло. Перемешайте и только после этого добавьте кофе. Готовый концентрат нужно перелить в бутылку с пульверизатором.

Напомним, прежде чем использовать такое средство, убедитесь, что у вас нет негативной реакции ни на один из ингредиентов.

Перед применением жидкость необходимо слегка подогреть, а затем распылить на кожу головы и волосы. Особое внимание нужно уделять участкам с сединой. Буквально 2 минуты помассируйте кожу головы и при необходимости повторите процедуру до исчезновения седины.

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