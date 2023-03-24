Как сделать сухой шампунь для темных волос: помогут интересные добавки

Вы можете получить идеальное сочетание цвета шампуня с вашими волосами

Сухой шампунь в домашних условиях можно быстро и легко приготовить из нескольких простых ингредиентов, которые есть в доме, или легко купить в ближайшем магазине. Сложность состоит в том, чтобы подобрать шампунь под цвет волос.

Самый простой рецепт сухого шампуня предполагает смешивание ¼ стакана кукурузного крахмала с 1 ч.л. измельченного розмарина или другой ароматной травы. Поскольку крахмал белый, рецепт подходит для обладателей светло-русых или седых волос. На темных волосах такой шампунь будет сильно выделяться. Но вопрос легко решить, если добавить в состав шампуня еще 1 ингредиент, делится treehugger.

Рецепт сухого шампуня своими руками

8 столовых ложек кукурузного крахмала

2 столовые ложки порошка каолиновой глины

1 чайная ложка пищевой соды

1 столовая ложка активированного угля (для темно-каштановых и черных волос)

4 столовые ложки какао-порошка (для каштановых волос)

4 столовые ложки корицы (для рыжих волос)

6 капель эфирного масла на выбор

Точные ингредиенты для вашего сухого шампуня будут зависеть от вашего цвета волос. Всем понадобится кукурузный крахмал, каолиновая глина и пищевая сода (и эфирные масла, если вы хотите придать аромат своему сухому шампуню). Обладатели со светлыми, белыми, обесцвеченными волосами могут на этом остановиться.

Брюнеткам нужно будет добавить сырой какао (и, возможно, корицы, если у волос есть красноватые тона), а темноволосым и черноволосым людям также понадобится активированный уголь.

Легче смешивать ингредиенты в большой миске. Начните с крахмала, затем смешайте глину и разрыхлитель.

Если вы не собираетесь использовать красящие ингредиенты, добавьте эфирное масло на этом этапе. Лаванда, апельсин и лимон — легкие, свежие ароматы; лаванда также может действовать как естественный антибактериальный агент, помогающий бороться с перхотью. Хорошо перемешайте.

Если вы собираетесь добавить красящие ингредиенты, добавьте их перед эфирным маслом.

Пересыпьте смесь в контейнер. Используйте банку с крышкой, чтобы сухой шампунь оставался свежим и не пылил.

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