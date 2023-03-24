Як зробити сухий шампунь для темного волосся: допоможуть цікаві добавки

Ви можете отримати ідеальне поєднання кольору шампуню з вашим волоссям

Сухий шампунь у домашніх умовах можна швидко та легко приготувати з кількох простих інгредієнтів, які є у будинку, або легко купити у найближчому магазині. Складність у тому, щоб підібрати шампунь під колір волосся.

Найпростіший рецепт сухого шампуню передбачає змішування 1/4 склянки кукурудзяного крохмалю з 1 ч.л. подрібненого розмарину чи іншої ароматної трави. Оскільки крохмаль білий, рецепт підходить для власників світло-русявого або сивого волосся. На темному волоссі такий шампунь сильно виділятиметься. Але питання легко вирішити, якщо додати до складу шампуню темний інгредієнт, ділиться treehugger.

Рецепт сухого шампуню своїми руками

8 столових ложок кукурудзяного крохмалю

2 столові ложки порошку каолінової глини

1 чайна ложка харчової соди

1 столова ложка активованого вугілля (для темно-каштанового та чорного волосся)

4 столові ложки какао-порошку (для каштанового волосся)

4 столові ложки кориці (для рудого волосся)

6 крапель ефірної олії на вибір

Точні інгредієнти для сухого шампуню будуть залежати від вашого кольору волосся. Усім знадобиться кукурудзяний крохмаль, каолінова глина та харчова сода (і ефірні олії, якщо ви хочете надати аромату своєму сухому шампуню). Власники світлого, білого, знебарвленого волосся можуть на цьому зупинитися.

Брюнеткам потрібно буде додати сирого какао (і, можливо, кориці, якщо у волосся є червоні тони), а темноволосим і чорнявим людям також знадобиться активоване вугілля.

Найлегше змішувати інгредієнти у великій мисці. Почніть з крохмалю, потім змішайте глину та розпушувач.

Якщо ви не збираєтеся використовувати інгредієнти, що фарбують, додайте ефірну олію на цьому етапі. Лаванда, апельсин та лимон – легкі, свіжі аромати. Лаванда також може діяти як природний антибактеріальний агент, що допомагає боротися з лупою. Добре перемішайте.

Якщо ви збираєтеся додати інгредієнти, що фарбують, додайте їх перед ефірною олією.

Пересипте суміш у контейнер. Використовуйте банку з кришкою, щоб сухий шампунь залишався свіжим і не порошив.

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