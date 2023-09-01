Гортензия зеленеет: почему так произошло и как все исправить

Как реанимировать гортензию, которая начала зеленеть

Гортензия является одним из самых любимых цветов у садоводов. Это растение не требует сложного ухода. А некоторые цветоводы благодаря небольшой хитрости меняют цвет гортензии с розового на голубой. Но если белые и розовые бутоны древовидной гортензии резко стали зелеными, в некоторых случаях придется принять меры.

Следует отметить, что изменению цвета подвержены именно древовидные сорта.

Если проблема появилась в начале или в конце сезона, делать ничего не нужно. Наберитесь терпения, через некоторое время цвет бутонов станет прежним.

На внешний вид цветов могут повлиять неблагоприятные климатические условия. Гортензия может позеленеть в период дождей или засухи. Как только погода наладится, растение вернет свой привычный цвет.

Но если ни одна из вышеописанных причин не подходит, пора изменить грунт. Гортензия комфортно чувствует себя в кислом грунте. Если уровень рН ниже 5,5, цветок зеленеет.

Самый простой способ исправить ситуацию — подкормить кусты раствором лимонной кислоты.

В небольшом количестве теплой воды нужно растворить две столовые ложки лимонной кислоты, а затем довести объем до 10 литров. Использовать раствор необходимо из расчета 1 ведро на 1 кв. м. посадок.

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