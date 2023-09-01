Гортензія зеленіє: чому так сталося та як все виправити

Як реанімувати гортензію, яка почала зеленіти

Гортензія — одна з найулюбленіших квіток у садівників. Ця рослина не потребує складного догляду. А деякі квіткарі завдяки невеликим хитрощам змінюють колір гортензії з рожевого на блакитний. Але якщо білі та рожеві бутони деревоподібної гортензії різко стали зеленими, у деяких випадках доведеться вжити заходів.

Слід зазначити, що до зміни кольору схильні саме деревоподібні сорти.

Якщо проблема виникла на початку чи наприкінці сезону, робити нічого не потрібно. Наберіться терпіння, через деякий час колір бутонів стане тим самим.

На вигляд квітів можуть вплинути несприятливі кліматичні умови. Гортензія може позеленіти в період дощів або посухи. Як тільки погода налагодиться, рослина поверне свій звичний колір.

Але якщо жодна з вищеописаних причин не підходить, настав час змінити ґрунт. Гортензія комфортно почувається у кислому ґрунті. Якщо рівень рН нижче 5,5, квітка зеленіє.

Найпростіший спосіб виправити ситуацію – підгодувати кущі розчином лимонної кислоти.

У невеликій кількості теплої води слід розчинити дві столові ложки лимонної кислоти, а потім довести об’єм до 10 літрів. Використовувати розчин необхідно із розрахунку 1 відро на 1 кв. м. посадок.

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