Финансовый гороскоп Таро на неделю: Овнов ждет разочарование, а Водолеев, - возможность подзаработать

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Начало сентября многим даст возможность улучшить свое материальное состояние и добиться успехов на работе, однако у некоторых не обойдется и без ощутимых финансовых затруднений.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутая Десятка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что на этой неделе Вы будете тревожны, а Вашим ожиданиям не суждено сбыться. Но сильно не унывайте, скорее всего это временно.

Телец — перевернутый Туз пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что скоро Вы можете потерпеть неудачу в финансовых делах и Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Пока лучше отложить все важные дела, связанные с деньгами и бизнесом.

Близнецы — Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему станете компетентным специалистом.

Рак — перевернутая Семерка пентаклей

У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.

Лев — Король пентаклей

Этот король обещает финансовую стабильность, уверенность, выгодные сделки, выигрыши, получение наследства. Однако для успеха лучше сесть и поработать, а не прибегать к нечестным и/или противозаконным методам, — удача будет не на Вашей стороне.

Дева — Четверка пентаклей

Это карта финансовой стабильности, накоплений и способности крепко держаться за своё. На этой неделе с деньгами все должно быть неплохо, хотя и не настолько хорошо, как Вам бы хотелось.

Весы — перевернутая Девятка мечей

Карта указывает, что в ближайшую неделю Вы будете склонны накручивать себя, может быть страх и стыд, может казаться, что весь мир против Вас, в том числе и в плане денег. Скорее всего, Ваши страхи не имеют основы в реальности, просто переждите этот период.

Скорпион — перевернутая Королева пентаклей

В ближайшую неделю Вы можете быть ленивы и без мотивации, что не сможет не сказаться на работе. Постарайтесь сдерживаться в высказываниях, чтобы не ухудшить ситуацию еще больше.

Стрелец — Правосудие

На следующей неделе Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Козерог — Королева кубков

На следующей неделе Вы будете чувствовать себя спокойно и беспечно в финансовых вопросах, а к их решению подходить скорее интуитивно, нежели рационально. Не пренебрегайте помощью близких в вопросах денег.

Водолей — Королева жезлов

Эта королева умеет одинаково хорошо жить на широкую ногу и обходиться малым для достижения целей. Она обещает, что вскоре у Вас может появиться возможность заработать посредством отваги, смекалки и энтузиазма.

Рыбы — Двойка пентаклей

Это неоднозначная карта в финансовом плане. Если у Вас есть проблемы с деньгами, то скоро можете получить прибыль. Однако если с деньгами наоборот было все хорошо, то положение может скоро ухудшиться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане в сентябре по картам Таро.