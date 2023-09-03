Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає розчарування, а Водоліїв, — можливість підзаробити

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Початок вересня багатьом дасть можливість покращити свій матеріальний стан і досягти успіхів на роботі, однак у деяких не обійдеться і без відчутних фінансових труднощів.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — перевернута Десятка жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що цього тижня Ви будете тривожні, а Вашим очікуванням не здійснитися. Але сильно не сумуйте, швидше за все це тимчасово.

Телець — перевернутий Туз пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що скоро Ви можете зазнати невдачі у фінансових справах і Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Поки краще відкласти всі важливі справи, пов'язані з грошима та бізнесом.

Близнюки — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним фахівцем.

Рак — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Лев — Король пентаклів

Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.

Діва — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. На цьому тижні з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.

Терези — перевернута Дев’ятка мечів

Карта вказує, що найближчого тижня Ви будете схильні накручувати себе, відчувати страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в плані грошей. Швидше за все, Ваші страхи насправді не мають під собою основи, просто перечекайте цей період.

Скорпіон — перевернута Королева пентаклів

У найближчий тиждень Ви можете бути лінивими і без мотивації, що не зможе не позначитися на роботі. Намагайтеся стримуватися у висловлюваннях, щоб не погіршити ситуацію ще більше.

Стрілець — Правосуддя

На наступному тижні Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.

Козоріг — Королева кубків

Наступного тижня Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях грошей.

Водолій — Королева жезлів

Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.

Риби — Двійка пентаклів

Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані у вересні за картами Таро.