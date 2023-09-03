Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає розчарування, а Водоліїв, — можливість підзаробити
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Початок вересня багатьом дасть можливість покращити свій матеріальний стан і досягти успіхів на роботі, однак у деяких не обійдеться і без відчутних фінансових труднощів.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — перевернута Десятка жезлів
У цьому положенні картка попереджає, що цього тижня Ви будете тривожні, а Вашим очікуванням не здійснитися. Але сильно не сумуйте, швидше за все це тимчасово.
Телець — перевернутий Туз пентаклів
У цьому положенні картка попереджає, що скоро Ви можете зазнати невдачі у фінансових справах і Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Поки краще відкласти всі важливі справи, пов'язані з грошима та бізнесом.
Близнюки — Вісімка пентаклів
Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним фахівцем.
Рак — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Лев — Король пентаклів
Цей король обіцяє фінансову стабільність, впевненість, вигідні угоди, виграші, отримання спадщини. Однак для успіху краще сісти й попрацювати, а не вдаватися до нечесних та/або протизаконних методів — успіх буде не на Вашому боці.
Діва — Четвірка пентаклів
Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. На цьому тижні з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як Вам хотілося б.
Терези — перевернута Дев’ятка мечів
Карта вказує, що найближчого тижня Ви будете схильні накручувати себе, відчувати страх і сором, може здаватися, що весь світ проти Вас, у тому числі і в плані грошей. Швидше за все, Ваші страхи насправді не мають під собою основи, просто перечекайте цей період.
Скорпіон — перевернута Королева пентаклів
У найближчий тиждень Ви можете бути лінивими і без мотивації, що не зможе не позначитися на роботі. Намагайтеся стримуватися у висловлюваннях, щоб не погіршити ситуацію ще більше.
Стрілець — Правосуддя
На наступному тижні Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або виплатити компенсацію.
Козоріг — Королева кубків
Наступного тижня Ви почуватиметеся спокійно та безтурботно у фінансових питаннях, а до їх вирішення підходити швидше інтуїтивно, ніж раціонально. Не нехтуйте допомогою близьких у питаннях грошей.
Водолій — Королева жезлів
Ця королева вміє однаково добре жити на широку ногу і обходитися малим задля досягнення цілей. Вона обіцяє, що незабаром у Вас може з’явитися можливість заробити за допомогою відваги, кмітливості та ентузіазму.
Риби — Двійка пентаклів
Це неоднозначна картка у фінансовому плані. Якщо у Вас є проблеми з грошима, то незабаром можете отримати прибуток. Однак якщо з грошима навпаки було все добре, то становище може скоро погіршитися.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані у вересні за картами Таро.