Экзотическая красавица в вашем саду: как вырастить туберозу на зависть всем

В уходе этот цветок не сложный, но на зиму его нужно выкапывать

Парфюмеры описывают аромат полиантеса (это научное название растения) как экзотический, сладкий, сложный, цветочный, женственный, обволакивающий. Туберозе даже посвящали стихи и романы. И она не имеет никакого отношения к другому цветку с созвучным названием, которое пользуется огромной популярностью у цветоводов, — розе, даже если эта роза превращается в шиповник. Цветет тубероза с июля по октябрь.

Когда высаживать туберозу в открытый грунт — срок и способ

Если позволяют погодные условия, туберозу садят в начале апреля. Для развития туберозе подходит открытый грунт, который подогревают с помощью разложения органики — соломы, навоза, опилок. Если вы планируете укрыть растения пленкой, их можно высаживать и раньше. Почва предпочтительна плодородная, хорошо дренированная, но может подойти и суглинистая. В суглинистую почву рекомендуется внести перегной, речной песок, можно торф.

Чтобы вырастить много цветов, сделайте грядки на большой площади (1-10 м). Между ними оставьте проход для прохода и полива.

Метод посадки:

клубни садят на глубину 2-3 см ;

; междурядья оставляют около 15 см;

между растениями должно оставаться не меньше, чем 5 см ;

; удобряют нитроаммофосом 3-4 раза в период вегетации.

Через один-два месяца должны появляться ростки. Когда растение начнет куститься, обычно это происходит приблизительно через три месяца, лишние побеги нужно удалить, предварительно подкопав. Иначе на качестве цветения негативно скажется слишком большое кущение.

Нужно ли выкапывать туберозу на зиму — обязательно

Выкапывать туберозу рекомендуется после первых заморозков. Клубни, как правило, уже готовы в конце сентября. Будьте внимательны, температура воздуха ниже 2 градусов мороза может погубить растение.

Метод уборки:

подкопайте корни растения;

очистите корневую систему от земли;

промойте под проточной водой.

Свяжите растения и повесьте сушиться в максимально теплое и хорошо проветриваемое место. Профессиональные цветоводы оборудуют специальные сушилки, в них поддерживается температура около 40-50 градусов. Если вы выращиваете туберозу в больших количествах, не связывайте в пучки больше двух-трех десятков растений.

Высохшие корни обрежьте до 0,5 см, а листья — на 2 см. Рекомендуется обработать клубни фунгицидом. Оптимальная температура хранения составляет 20-25 градусов. Чтобы клубни не потеряли влагу через "ранку", не отделяйте деток.

Как размножить туберозу, вам может помочь узнать материал, в котором мы рассказали, когда лучше пересаживать лилии, весной или осенью. Полиантес — тоже луковичное растение, и после того, как зимует тубероза в клубнях, от нее отделяют деток для посадки.