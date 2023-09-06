Екзотична красуня у вашому саду: як виростити туберозу на заздрість усім

У догляді ця квітка не складна, але на зиму її потрібно викопувати

Парфумери описують аромат поліантесу (ця наукова назва рослини) як екзотичний, солодкий, складний, квітковий, жіночний, обволікаючий. Туберозі навіть присвячували вірші та романи. І вона не має жодного відношення до іншої квітки з співзвучною назвою, яка користується величезною популярністю у квітникарів, — троянді, навіть якщо ця троянда перетворюється на шипшину. Цвіте тубероза з липня до жовтня.

Коли висаджувати туберозу у відкритий ґрунт – термін та спосіб

Якщо дозволяють погодні умови, туберозу садять на початку квітня. Для розвитку тубероз підходить відкритий грунт, який підігрівають за допомогою розкладання органіки — соломи, гною, тирси. Якщо ви плануєте вкрити рослини плівкою, їх можна висаджувати й раніше. Грунт має бути родючий, добре дренований, але може підійти й суглинний. У суглинний ґрунт рекомендується внести перегній, річковий пісок, можна торф.

Щоб виростити багато квітів, зробіть грядки великої площі (1-10 м). Поміж ними залиште прохід для проходу та поливу.

Метод посадки:

бульби садять на глибину 2-3 см ;

; міжряддя залишають близько 15 см;

між рослинами має залишатися не менше, ніж 5 см ;

; удобрюють нітроаммофосом 3-4 рази на період вегетації.

За один-два місяці мають з’являтися паростки. Коли рослина почне кущитися, зазвичай це відбувається приблизно через три місяці, зайві пагони потрібно видалити, попередньо підкопавши. Інакше на цвітінні негативно позначиться занадто велике кущіння.

Чи потрібно викопувати туберозу на зиму – обов’язково

Викопувати туберозу рекомендується після перших заморозків. Бульби, як правило, вже готові наприкінці вересня. Будьте уважні, температура повітря нижче 2 градусів морозу може занепастити рослину.

Метод збирання:

підкопайте коріння рослини;

очистіть кореневу систему від землі;

промийте під проточною водою.

Зв’яжіть рослини та повісьте сушитися в максимально тепле місце, що добре провітрюється. Професійні квітникарі обладнують спеціальні сушарки, у яких підтримується температура близько 40-50 градусів. Якщо ви вирощуєте туберозу у великих кількостях, не пов’язуйте в пучки більш як два-три десятки рослин.

Висохлі коріння обріжте до 0,5 см, а листя — на 2 см. Рекомендується обробити бульби фунгіцидом. Оптимальна температура зберігання становить 20-25 градусів. Щоб бульби не втратили вологу через ранку, не відокремлюйте діток.

Як розмножити туберозу, вам може допомогти дізнатися матеріал, в якому ми розповіли, коли краще пересаджувати лілії, навесні чи восени. Поліантес — теж цибулинна рослина, і після того, як тубероза зимує в бульбах, від неї відокремлюють діток для посадки.