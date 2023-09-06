Порадует обильным цветением: чем подкормить гортензию в сентябре

Невероятный результат при минимуме усилий и затрат

Гортензии известный своим пышным, ярким и продолжительным цветением. Не стоит забывать подкармливать цветок, чтобы он продолжал радовать своим цветением. Сентябрь — подходящее время для того, чтобы внести подкормку для гортензии.

Если хочется, чтобы в следующем сезоне гортензия зацвела еще пышнее и ярче, в сентябре приготовьте для нее специальное удобрение. Для его создания понадобится всего два компонента.

Рецепт очень прост: смешайте 50 г суперфосфата и 25 г сульфата калия. Полученную смесь необходимо тщательно распределить под каждым кустом гортензии. Полученного объема удобрения хватит для питания участка площадью в один квадратный метр.

После того как удобрение будет распределено под кустами, следует полить гортензию. Это поможет земле лучше впитать полезные вещества.

Вносить эту подкормку рекомендуют во второй половине сентября.

Не лишним будет осень позаботиться о мульче для гортензии. Вокруг основания растения насыпьте измельченные листья или кору. Это поможет защитить цветок от холодов.

Не обрезайте гортензию. По ошибке можно удалить цветочные почки и в следующем году гортензия цвести не будет.

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