Порадує рясним цвітінням: чим підгодувати гортензію у вересні

Неймовірний результат при мінімумі зусиль та витрат

Гортензії відомі своїм пишним, яскравим та тривалим цвітінням. Не варто забувати підгодовувати квітку, щоб вона продовжувала радувати своїм цвітінням. Вересень — слушний час для того, щоб внести підживлення для гортензії.

Якщо хочеться, щоб у наступному сезоні гортензія зацвіла ще пишніше та яскравіше, у вересні приготуйте для неї спеціальне добриво. Для його створення знадобляться лише два компоненти.

Рецепт дуже простий: змішайте 50 г суперфосфату та 25 г сульфату калію. Отриману суміш необхідно ретельно розподілити під кожним кущем гортензії. Отриманого обсягу добрива вистачить для живлення ділянки площею один квадратний метр.

Після того, як добриво буде розподілено під кущами, слід полити гортензію. Це допоможе землі краще увібрати корисні речовини.

Вносити це підживлення рекомендують у другій половині вересня.

Не зайвим буде восени подбати про мульчу для гортензії. Навколо основи рослини насипте подрібнене листя або кору. Це допоможе захистити квітку від холодів.

Не обрізайте гортензію. По помилці можна видалити квіткові бруньки й тоді наступного року гортензія цвісти не буде.

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