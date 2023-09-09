Анфиса Рябинница: что запрещено делать 9 сентября, чтобы в дом не пришла беда

Этот день связан с народными поверьями и погодными приметами

В субботу, 9 сентября, православные христиане отмечают память святой страдальцы Анфисы, которую в народном календаре называют Анфисой Рябинницей.

Согласно народной традиции, в этот день была очень прославлена рябина, и люди старались собрать как можно больше гроздей и повесить их на балки под крышей. Наши предки верили, это действие должно было приносить удачу в дом. А вот если повредить ветку, начать рубить ствол или бросить мусор рядом с этим деревом, то вскоре в доме наступят несчастия.

День Анфисы Рябинницы ассоциируется с различными приметами. Например, наши предки считали, что обильный урожай рябины предсказывает холодную и суровую зиму. В то же время, 9 сентября христиане ожидали грозу, которая сулила начало бабьего лета.

Что нельзя делать 9 сентября

Одалживать деньги — вернут их нескоро.

Долго стоять на пороге — беду в дом накличешь.

Свататься — к неудачному исходу дела.

Совершать крупные покупки — не порадуют.

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