Анфіса Горобинниця: що заборонено робити 9 вересня, щоб в оселю не прийшла біда

Цей день пов’язаний з народними повір’ями та погодними прикметами

У суботу, 9 вересня, православні християни відзначають пам’ять святої мучениці Анфіси, яку в народному календарі називають Анфісою Горобинницею.

Згідно з народною традицією, в цей день була дуже прославлена горобина, і люди намагалися зібрати якнайбільше гронів та повісити їх на балки під дахом. Наші пращури вірили, ця дія повинна була приносити удачу в оселю. А от якщо пошкодити гілку, почати рубати стовбур або кинути сміття поряд із цим деревом, то незабаром в оселі настануть нещастя.

День Анфіси Горобинниці асоціюється з різними прикметами. Наприклад, наші предки вважали, що рясний урожай горобини передбачає холодну та сувору зиму. Водночас, 9 вересня християни очікували на грозу, яка обіцяла початок бабиного літа.

Що не можна робити 9 вересня

Позичати гроші — повернуть їх нескоро.

Довго стояти на порозі — лихо в хату накличеш.

Свататися — до невдалого результату справи.

Здійснювати великі покупки – не потішать.

Раніше ми писали, що погода в Україні у вересні 2023 року здивує мешканців країни. Прогноз погоди на вересень "Телеграфа" озвучив кандидат географічних наук, український синоптик Ігор Кібальчич.