Ни одна картофелина не сгниет: чем обработать корнеплоды после сбора
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Благодаря этому средству все грибки будут уничтожены и картофель не испортится
Картофель, как и томаты, часто становится жертвой фитофтороза. Патогенные грибки, которые вызывают это заболевание, поражают не только ботву, но и клубни. Зараженный картофель не способен долго храниться, вскоре после сбора он сгниет.
Дачникам важно знать методы борьбы с заболеванием, чтобы избежать потери урожая.
Как защитить картофель от фитофторы
Явным признаком заболевания фитофторозом является появление темных пятен на листьях картофеля. В таком случае после сборка клубней обязательно нужно провести процедуру для уничтожения фитофторы.
Для этого не нужно бежать в специализированный магазин с препаратами для огорода. Средство можно приготовить самостоятельно. Достаточно иметь чеснок.
Необходимо смешать 1 кг чесночной кашицы и 10 л воды, настоять раствор в течение 2-3 часов и обработать клубни. Патогенные грибки не переносят чесночные фитонциды и обработанный картофель становится непригодным для их жизнедеятельности. После обработки корнеплоды должны обязательно просохнуть.
В погребе, где будет храниться картофель, должна работать вентиляция.
После сбора урожая картофеля землю тоже необходимо обработать от фитофторы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно высаживать озимый лук.