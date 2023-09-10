Ни одна картофелина не сгниет: чем обработать корнеплоды после сбора

Благодаря этому средству все грибки будут уничтожены и картофель не испортится

Картофель, как и томаты, часто становится жертвой фитофтороза. Патогенные грибки, которые вызывают это заболевание, поражают не только ботву, но и клубни. Зараженный картофель не способен долго храниться, вскоре после сбора он сгниет.

Дачникам важно знать методы борьбы с заболеванием, чтобы избежать потери урожая.

Как защитить картофель от фитофторы

Явным признаком заболевания фитофторозом является появление темных пятен на листьях картофеля. В таком случае после сборка клубней обязательно нужно провести процедуру для уничтожения фитофторы.

Для этого не нужно бежать в специализированный магазин с препаратами для огорода. Средство можно приготовить самостоятельно. Достаточно иметь чеснок.

Необходимо смешать 1 кг чесночной кашицы и 10 л воды, настоять раствор в течение 2-3 часов и обработать клубни. Патогенные грибки не переносят чесночные фитонциды и обработанный картофель становится непригодным для их жизнедеятельности. После обработки корнеплоды должны обязательно просохнуть.

В погребе, где будет храниться картофель, должна работать вентиляция.

После сбора урожая картофеля землю тоже необходимо обработать от фитофторы.

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