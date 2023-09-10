Жодна картоплина не згниє: чим обробити коренеплоди після збирання

Завдяки цьому засобу всі грибки будуть знищені і картопля не зіпсується

Картопля, як і томати, часто стає жертвою фітофторозу. Патогенні грибки, які викликають це захворювання, вражають не лише бадилля, а й бульби. Заражена картопля не здатна довго зберігатися, незабаром після збору вона згниє.

Дачникам важливо знати методи боротьби із захворюванням, щоб уникнути втрати врожаю.

Як захистити картоплю від фітофтори

Явною ознакою захворювання на фітофтороз є поява темних плям на листі картоплі. У такому разі після збирання бульб обов’язково потрібно провести процедуру для знищення фітофтори.

Для цього не потрібно бігти до спеціалізованого магазину з препаратами для городу. Засіб можна приготувати самостійно. Достатньо мати часник.

Необхідно змішати 1 кг часникової кашки та 10 л води, настояти розчин протягом 2-3 годин та обробити бульби. Патогенні грибки не переносять часникові фітонциди і оброблена картопля стає непридатною для їхньої життєдіяльності. Після обробки коренеплоди повинні обов’язково просохнути.

У льоху, де зберігатиметься картопля, має працювати вентиляція.

Після збирання врожаю картоплі землю також необхідно обробити від фітофтори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно висаджувати озиму цибулю.