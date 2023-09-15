Жучки сами убегут из круп: самый простой способ избавиться от вредителей

Максимально простой, да еще и дешевый способ

Мы рассказывали, какая разница между американо и эспрессо. Теперь делимся очень простым и максимально бюджетным лайфхаком, который спасет настырных насекомых в крупах.

Зачастую для борьбы с насекомыми используются острые специи. Иногда в крупах умышленно оставляют шарики из фольги или металлические столовые приборы. Впрочем, есть гораздо более простой способ. О нем рассказали на Pixelinform.

Если на каждую банку с крупой оставлять по вилке, то не хватит столовых приборов. Специи – тоже неплохой вариант; впрочем, для полной защиты от вредителей к проблеме нужно подходить комплексно, а не выборочно.

Дело в том, чтоб положить в каждую банку один обычный предмет. Речь идет об обычных металлических пробках от бутылок. Это могут быть закрывки из бутылок из-под пива, минеральной воды или сладких газированных напитков.

По какой-то причине вредители не переносят металлические предметы в крупах. Поэтому они не селятся там, где они хранятся.

Как определить, завелись ли вредители в крупах?

Есть очень простой способ. Для этого зерна следует только замочить в подсоленной воде. Крупа осядет на дно, а весь мусор (вместе с насекомыми и их личинками) всплывет и окажется на поверхности.

Если вы обнаружили насекомых – в следующую крупу положите крышки. Также мы рассказывали о распространенной ошибке консервации, из-за которой она портится.