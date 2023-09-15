Посадите один раз и собирайте урожай годами: топ-5 "вечных" растений на вашем огороде

Все эти растения очень полезны для здоровья

Прежде чем выращивать растения, вам необходимо знать, какие растения являются многолетними, а какие однолетними. Эти знания помогут вам посадить овощи, которые дают урожай каждый год, без дополнительных посадок.

Сегодня хотим поделиться с вами подборкой из пяти овощей, урожаем которых вы будете наслаждаться каждый год, при этом высадив их всего один раз. Как отмечает портал santeplus, их можно сажать круглый год, в зависимости от того, где вы живете.

Многолетние растения

Ревень

В первый год собирать ревень нельзя, нужно сначала подождать, пока он укоренится. Проявив немного терпения, вы сможете наслаждаться его полезными плодами очень долго. Одно растение ревеня может прослужить 20 лет, прежде чем его потребуется заменить.

Хрен

Если вы хотите добавить немного тепла в свои зимние блюда, немного тертого хрена может вам помочь. Посадив его всего один раз, вы будете каждый год получать урожай. Более того, вывести хрен с участка — та еще задача.

Щавель

Щавель — одно из первых зеленых растений, растущих весной. Щавель растет до июня, затем начинает цвести. Листья необходимо собирать, пока они молодые и нежные.

Ягоды годжи

Ягоды годжи стали популярны благодаря своей пользе для здоровья. Их можно использовать для приготовления вина, сушить и есть в качестве закуски, готовить с ними или есть сырыми. Ягоды годжи можно выращивать как многолетние растения.

Кресс-салат

Если вам нравятся слегка острые листья, например, руккола, вам понравится и кресс-салат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие культуры можно высадить на участке в начале осени. Спустя несколько недель вы соберете урожай зелени и овощей.