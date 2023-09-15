Посадіть один раз і збирайте врожай роками: топ-5 "вічних" рослин на вашому городі

Всі ці рослини дуже корисні для здоров’я

Перш ніж вирощувати рослини, необхідно знати, які рослини є багаторічними, а які однорічними. Ці знання допоможуть вам посадити овочі, які дають урожай щороку без додаткових посадок.

Сьогодні хочемо поділитися з вами добіркою з п’яти овочів, врожаєм яких ви насолоджуватиметеся щороку, при цьому висадивши їх лише один раз. Як зазначає портал santeplus, їх можна садити цілий рік, залежно від того, де ви живете.

Багаторічні рослини

Ревінь

У перший рік збирати ревінь не можна, потрібно спочатку почекати, доки він укорениться. Виявивши трохи терпіння, ви зможете насолоджуватись його корисними плодами дуже довго. Одна рослина ревеню може прослужити 20 років, перш ніж її потрібно замінити.

Хрін

Якщо ви хочете додати трохи тепла до своїх зимових страв, трохи тертого хрону може вам допомогти. Посадивши його всього один раз, ви щороку отримуватимете врожай. Щобільше, вивести хрін із ділянки — це ще завдання.

Щавель

Щавель — одна з перших зелених рослин, що ростуть навесні. Щавель росте до червня, потім починає цвісти. Листя необхідно збирати, поки вони молоді та ніжні.

Ягоди годжі

Ягоди годжі стали популярними завдяки своїй користі для здоров’я. Їх можна використовувати для приготування вина, сушити і їсти як закуску, готувати з ними або їсти сирими. Ягоди годжі можна вирощувати як багаторічні рослини.

Крес-салат

Якщо вам подобаються злегка гостре листя, наприклад, рукола, вам сподобається і крес-салат.

Раніше "Телеграф" розповідав, які культури можна висадити на ділянці на початку осені. Через кілька тижнів ви зберете врожай зелені та овочів.