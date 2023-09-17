Успейте удобрить яблоки, груши и другие плодовые деревья до зимы: урожай будет некуда складывать

Минеральные удобрения помогут в будущем получить много вкусных фруктов и ягод

Опытные дачники продолжают работу на участке вплоть до наступления холодов. Осенью нужно удобрить сад, а особое внимание уделить плодовым деревьям и ягодным кустарникам, чтобы растения смогли удачно перезимовать и не пострадали от заморозков.

В осенние месяцы успейте подкормить яблони, вишни, смородину и не только. Советами поделился Телеграм-канал "Садовник".

Как удобрять деревья и кустарники в саду осенью

Так, яблони и груши рекомендуется удобрять сразу после уборки урожая. Для этого используется 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия, такого количества хватит одному взрослому дереву.

Если вы уже собрали плоды сливы и алычи, то не забудьте дать культурам питательные вещества перед тем, как наступят морозы. Достаточно смеси из 3 ст. ложек суперфосфата и 2 ст. ложек сульфата калия.

Вишню и черешню принято подкармливать в конце сентября. Удачный вариант удобрения для этих деревьев — 1 стакан суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия.

Стоит защитить от будущего "минуса" и кустарники. В конце сентября – начале октября подкормите 0,5 стакана суперфосфата и 1 стаканом сульфата калия смородину. А вот крыжовник в это же время требует иную подкормку: 1,5 ст. ложки суперфосфата и 4 ст. ложки сульфата калия.

Кроме того, опытные дачники советуют присыпать приствольные круги перегноем или компостом. Такая уловка повысит зимостойкость растений. Как часто удобрять органикой сад? Ягодные кусты — каждый год, плодовые деревья – раз в 3-4 года. Добавим, что осенью нельзя удобрять растения минеральным азотом и свежим навозом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки допускают дачники в уходе за деревьями осенью. Обрезка и подкормка должны быть правильными, чтобы в будущем не испортить урожай.