Встигніть удобрити яблука, груші та інші плодові дерева до зими: урожай буде нікуди складати

Мінеральні добрива допоможуть у майбутньому отримати багато смачних фруктів та ягід

Досвідчені дачники продовжують роботу дільниці до настання холодів. Восени потрібно удобрити сад, а особливу увагу приділити плодовим деревам та ягідним чагарникам, щоб рослини змогли вдало перезимувати й не постраждали від заморозків.

В осінні місяці встигніть підгодувати яблуні, вишні, смородину і не тільки. Порадами поділився Телеграм-канал "Садівник".

Як удобрювати дерева та чагарники в саду восени

Так, яблуні та груші рекомендується удобрювати одразу після збирання врожаю. Для цього використовується 1,5 склянки суперфосфату та 1 склянка сульфату калію, такої кількості вистачить одному дорослому дереву.

Якщо ви вже зібрали плоди сливи та аличі, то не забудьте дати культурам поживні речовини перед тим, як настануть морози. Достатньо суміші з 3 ст. ложок суперфосфату та 2 ст. ложок сульфату калію.

Вишню та черешню прийнято підгодовувати наприкінці вересня. Вдалий варіант добрива для цих дерев – 1 склянка суперфосфату та 3 ст. ложки сульфату калію.

Варто захистити від майбутнього "мінусу" й чагарники. Наприкінці вересня – на початку жовтня підживіть 0,5 склянки суперфосфату та 1 склянкою сульфату калію смородину. А ось аґрус у цей же час вимагає інше підживлення: 1,5 ст. ложки суперфосфату та 4 ст. ложки сульфату калію.

Крім того, досвідчені дачники радять присипати ствольні кола перегноєм або компостом. Такий прийом підвищить зимостійкість рослин. Як часто удобрювати органікою сад? Ягідні кущі — щороку, плодові дерева — раз на 3-4 роки. Додамо, що восени не можна удобрювати рослини мінеральним азотом та свіжим гноєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких помилок припускаються дачники у догляді за деревами восени. Обрізання та підживлення мають бути правильними, щоб у майбутньому не зіпсувати врожай.