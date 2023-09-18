Арина Шиповница: не делайте это 18 сентября, чтобы не потерять деньги

По погоде в этот день судили о том, каким будет следующий месяц

В этот понедельник, за новым церковным календарем, 18 сентября христиане почитают память святой мученицы Ариадны (Арины). В народе отмечается праздник Арина Шиповница.

В старину наши предки в этот день проводили сбор и сушку шиповника. Верили, что только плоды, собранные в день Арины, обладают ценными свойствами. Наши предки использовали шиповник как важный ингредиент как в кулинарии, так и в медицине. Он использовался для приготовления витаминных напитков, варенья, пастилы и повидла.

В этот день проводились "девичьи посиделки". Женщины собирались у своих подруг, нарезали и мариновали капусту, одновременно веселясь, общаясь и исполняя песни.

Также пытались предсказать, каким будет следующий месяц. К примеру, если бурьян в огороде высокий, то зимой будет много снега.

Что нельзя делать 18 сентября

Делиться чужими тайнами — эти люди отвернутся навсегда.

Хвастаться своими успехами, деньгами, внешностью — успехи сменятся проблемами.

Заниматься уборкой и стиркой — возможны большие денежные траты.

Стричь волосы — можно укоротить судьбу.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.