Аріна Шипшиниця: не робіть це 18 вересня, щоб не втратити гроші

Про погоду в цей день судили про те, яким буде наступний місяць

Цього понеділка, за новим церковним календарем, 18 вересня християни вшановують пам’ять святої мучениці Аріадни (Арини). У народі святкується Арина Шипшиниця.

В старину наші предки цього дня проводили збирання та сушіння шипшини. Вірили, що тільки плоди, зібрані в день Арини, мають цінні властивості. Наші предки використовували шипшину як важливий інгредієнт як у кулінарії, так і в медицині. Він використовувався для приготування вітамінних напоїв, варення, пастили та повидла.

Цього дня проводилися "дівочі посиденьки". Жінки збиралися у своїх подруг, нарізали та маринували капусту, одночасно веселячись, спілкуючись та виконуючи пісні.

Також намагалися передбачити, яким буде наступний місяць. Наприклад, якщо бур'ян на городі високий, то взимку буде багато снігу.

Що не можна робити 18 вересня

Ділитись чужими таємницями — ці люди відвернуться назавжди.

Вихвалятися своїми успіхами, грошима, зовнішністю — успіхи зміняться проблемами.

Займатися прибиранням та пранням – можливі великі грошові витрати.

Стригти волосся — можна вкоротити долю.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.