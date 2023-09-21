Не делайте это 21 сентября в Кондратьев день, если не хотите чужих бед

Узнайте, что привлечет в дом удачу и благополучие

В четверг, 21 сентября, по новому церковному календарю, в православии отмечается память апостола Кондрата Афинского, известного своими проповедями в Магнезии и Афинах. В народном календаре этот день также известен как Кондратьев день и День плодородия.

В это время многие трудились на полях, удобряя землю. Считалось, что это привлечет в дом удачу и благополучие. В вечернее время люди готовили постройки для молотьбы зерна. Теплое солнце подсушивало колосья, что делало молотьбу зерна более эффективной. По завершении всех работников радовали пирогами и напитками.

Сегодня — отличное время для начала новых, обширных проектов, которые потребуют значительных затрат энергии, поскольку в этот день усилия человека будут оценены намного выше, чем обычно.

Что нельзя делать 21 сентября

Руководителям делать замечания подчиненным — будет в минусе.

Надевать чужую обувь — можно получить чужие неприятности и беды.

Подолгу стоять или сидеть на пороге — к несчастью.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.