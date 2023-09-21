Не робіть це 21 вересня в Кіндратів день, якщо не хочете чужих бід

Дізнайтеся, що приверне до оселі удачу та благополуччя

У четвер, 21 вересня, за новим церковним календарем, у православ’ї відзначається пам’ять апостола Кіндрата Афінського, відомого своїми проповідями в Магнезії та Афінах. У народному календарі цей день також відомий як Кіндратів день і День родючості.

У цей час багато хто працював на полях, удобрюючи землю. Вважалося, що це приверне до оселі удачу та благополуччя. У вечірній час люди готували споруди для молотьби зерна. Тепле сонце підсушувало колосся, що робило молотьбу зерна ефективнішим. Після завершення всіх працівників радували пирогами та напоями.

Сьогодні — чудовий час для початку нових, великих проєктів, які вимагають значних витрат енергії, оскільки цього дня зусилля людини будуть оцінені набагато вище, ніж зазвичай.

Що не можна робити 21 вересня

Керівникам робити зауваження підлеглим — будуть в мінусі.

Одягати чуже взуття — можна отримати чужі неприємності й біди.

Довго стояти чи сидіти на порозі — до нещастя.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.