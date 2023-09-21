Не робіть це 21 вересня в Кіндратів день, якщо не хочете чужих бід
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дізнайтеся, що приверне до оселі удачу та благополуччя
У четвер, 21 вересня, за новим церковним календарем, у православ’ї відзначається пам’ять апостола Кіндрата Афінського, відомого своїми проповідями в Магнезії та Афінах. У народному календарі цей день також відомий як Кіндратів день і День родючості.
У цей час багато хто працював на полях, удобрюючи землю. Вважалося, що це приверне до оселі удачу та благополуччя. У вечірній час люди готували споруди для молотьби зерна. Тепле сонце підсушувало колосся, що робило молотьбу зерна ефективнішим. Після завершення всіх працівників радували пирогами та напоями.
Сьогодні — чудовий час для початку нових, великих проєктів, які вимагають значних витрат енергії, оскільки цього дня зусилля людини будуть оцінені набагато вище, ніж зазвичай.
Що не можна робити 21 вересня
- Керівникам робити зауваження підлеглим — будуть в мінусі.
- Одягати чуже взуття — можна отримати чужі неприємності й біди.
- Довго стояти чи сидіти на порозі — до нещастя.
Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.