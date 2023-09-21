Добавьте эти ингредиенты в воду для полива, и ваши герани будут цвести круглый год: три натуральных подкормки

Герань нуждается в регулярном и обильном поливе, особенно в период вегетативного роста

Герань садовая – многолетнее растение с вечнозеленой листвой, которое является неприхотливым в уходе. Его цветение украшает интерьер дома, а также балконы и террасы. Чтобы наслаждаться эффектным цветением круглый год, просто добавьте ингредиент в воду для полива герани.

Чтобы стимулировать цветение герани и получать красивые цветы круглый год, просто разбавляя простые ингредиенты в воде для полива, пишет портал santeplus. Благодаря этим хитростям, цветы станут ярче, а их окраска более насыщенной.

Натуральные удобрения для герани

Йод

Чтобы стимулировать цветение герани и получить красивые цветы, можно развести каплю медицинского йода в литре воды комнатной температуры, а затем использовать этот раствор для полива герани. Каждому растению потребуется примерно 50 мл этого раствора каждые две недели в период роста. Помимо этого йод является хорошим антисептиком для почвы. Он защищает корни от гнили, а также от грибков и паразитов, поражающих герань.

Банановая кожура

Банановая кожура — хорошее натуральное удобрение для герани. Нарежьте банановую кожуру на кусочки и поместите ее в герметичную емкость с кипяченной водой. Оставьте кожуру настаиваться в темном месте на 5 – 7 дней. Затем процедите раствор и смешайте его в равных частях с водой, и поливайте герань.

Молоко

Молоко также эффективно питает это цветущее растение и способствует его цветению. Для этого разведите 100 мл молока в литре воды и полейте этим раствором герань.

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