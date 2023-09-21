Рус

Додайте ці інгредієнти у воду для поливу, і ваші герані цвітимуть цілий рік: три натуральні підживлення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Натуральні добрива для цвітіння герані
Натуральні добрива для цвітіння герані. Фото Pexels

Герань потребує регулярного та рясного поливу, особливо в період вегетативного зростання

Герань садова – багаторічна рослина з вічнозеленим листям, яке є невибагливим у догляді. Його цвітіння прикрашає інтер’єр будинку, а також балкони та тераси. Щоб насолоджуватися ефектним цвітінням цілий рік, просто додайте інгредієнт у воду для поливу герані.

Щоб стимулювати цвітіння герані та отримувати гарні квіти цілий рік, просто розбавляючи прості інгредієнти у воді для поливу, пише портал santeplus. Завдяки цим хитрощам, квіти стануть яскравішими, а їх забарвлення більш насиченим.

Натуральні добрива для герані

  • Йод

Щоб стимулювати цвітіння герані та отримати гарні квіти, можна розвести краплю медичного йоду у літрі води кімнатної температури, а потім використати цей розчин для поливу герані. Кожній рослині знадобиться приблизно 50 мл цього розчину кожні два тижні в період росту. Крім цього, йод є хорошим антисептиком для грунту. Він захищає коріння від гнилі, а також від грибків та паразитів, що вражають герань.

  • Бананова шкірка

Бананова шкірка — гарне натуральне добриво для герані. Наріжте бананову шкірку на шматочки і помістіть в герметичну ємність з кип’яченою водою. Залишіть шкірку наполягати у темному місці на 5 – 7 днів. Потім процідіть розчин і змішайте його в рівних частинах з водою і поливайте герань.

  • Молоко

Молоко також ефективно живить цю квітучу рослину та сприяє її цвітінню. Для цього розведіть 100 мл молока в літрі води та полийте цим розчином герань.

Раніше ми розповідали, що багатьом рослинам насправді не потрібне, щоб їх підгодовували. Подивіться список і фото топ-10 найвибагливіших — які кімнатні квіти не треба удобрювати.

Теги:
#Рослина #Герань #Кімнатні рослина