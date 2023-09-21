Додайте ці інгредієнти у воду для поливу, і ваші герані цвітимуть цілий рік: три натуральні підживлення

Герань потребує регулярного та рясного поливу, особливо в період вегетативного зростання

Герань садова – багаторічна рослина з вічнозеленим листям, яке є невибагливим у догляді. Його цвітіння прикрашає інтер’єр будинку, а також балкони та тераси. Щоб насолоджуватися ефектним цвітінням цілий рік, просто додайте інгредієнт у воду для поливу герані.

Щоб стимулювати цвітіння герані та отримувати гарні квіти цілий рік, просто розбавляючи прості інгредієнти у воді для поливу, пише портал santeplus. Завдяки цим хитрощам, квіти стануть яскравішими, а їх забарвлення більш насиченим.

Натуральні добрива для герані

Йод

Щоб стимулювати цвітіння герані та отримати гарні квіти, можна розвести краплю медичного йоду у літрі води кімнатної температури, а потім використати цей розчин для поливу герані. Кожній рослині знадобиться приблизно 50 мл цього розчину кожні два тижні в період росту. Крім цього, йод є хорошим антисептиком для грунту. Він захищає коріння від гнилі, а також від грибків та паразитів, що вражають герань.

Бананова шкірка

Бананова шкірка — гарне натуральне добриво для герані. Наріжте бананову шкірку на шматочки і помістіть в герметичну ємність з кип’яченою водою. Залишіть шкірку наполягати у темному місці на 5 – 7 днів. Потім процідіть розчин і змішайте його в рівних частинах з водою і поливайте герань.

Молоко

Молоко також ефективно живить цю квітучу рослину та сприяє її цвітінню. Для цього розведіть 100 мл молока в літрі води та полийте цим розчином герань.

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