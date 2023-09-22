Праздник Иона и Фоки: сделаете это 22 сентября — начнутся денежные проблемы

В этот день убирали редьку, а хозяйки готовили из нее различные блюда

В пятницу, 22 сентября, православная церковь за новоюлианским календарем отмечает память мученика Фоки Синопского и пророка Ионы. В народе святых прозвали Листопадными — все из-за сильного ветра в этот день, который нередко сдирал с деревьев всю листву.

В давние времена считалось, что осень начинается с приходом Иона и Фоки и продолжается до Рождества Христова. Крестьяне завершали сбор урожая редьки и использовали ее в разнообразных блюдах. Сок из редьки использовался для лечения больных суставов, применяя его в виде компресса на ночь.

Также в народном календаре 22 сентября посвящено осине. Верили, что это дерево привлекает покой и оберегает от злых сил. Считается, что хорошим знаком в этот день является случайное падение еловой шишки на голову — это сулит процветание.

Что нельзя делать 22 сентября

Сжигать веники, которыми подметали мусор в доме, — ветер развеет семейное счастье.

Спать до обеда — начнутся денежные проблемы.

Спать на чужой постели — можно притянуть к себе болезни другого человека.

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