Свято Іона та Фоки: зробите це 22 вересня – розпочнуться грошові проблеми

Цього дня прибирали редьку, а господині готували з неї страви

У п’ятницю, 22 вересня, православна церква за новоюліанським календарем відзначає пам’ять мученика Фоки Синопського та пророка Іони. У народі святих прозвали Листопадними — все через сильний вітер у цей день, який нерідко здирав з дерев усе листя.

У давнину вважалося, що осінь починається з приходом Іона і Фоки та продовжується до Різдва Христового. Селяни завершували збирання врожаю редьки та використовували її у різноманітних стравах. Сік з редьки використовувався для лікування хворих на суглоби, застосовуючи його у вигляді компресу на ніч.

Також у народному календарі 22 вересня присвячено осині. Вірили, що це дерево приваблює спокій та оберігає від злих сил. Вважається, що хорошим знаком цього дня є випадкове падіння ялинової шишки на голову — це обіцяє процвітання.

Що не можна робити 22 вересня

Спалювати віники, якими підмітали сміття в хаті, — вітер розвіє сімейне щастя.

Спати до обіду — почнуться грошові проблеми.

Спати на чужому ліжку — можна притягнути до себе хвороби іншої людини.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.