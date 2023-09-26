День апостола Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать 26 сентября

В этот день желательно воздержаться от алкоголя и употребления чеснока

Во вторник, 26 сентября, согласно новому церковному календарю, христиане чтят память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Полное название праздника — Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Раньше он отмечался 9 октября.

Иоанн Богослов был одним из ближайших последователей Иисуса Христа. Ему приписывается авторство четвертого Евангелия, трех посланий и книги Откровения. Сам Иоанн именовал себя "учеником, которого любил Иисус", и был свидетелем многочисленных чудесных событий, связанных с Господом. Он присутствовал при Тайной Вечере, Преображении, Распятии и Воскресении Иисуса Христа.

В этот день верующие посещают церковные службы и обращаются к святому в молитвах. Апостол Иоанн считается покровителем тех, кто путешествует, занимается искусством или создает иконы. Люди обращаются к нему с молитвами о здоровье, благополучии своих детей, мире в семье и защите от зла. 26 сентября также рекомендуется употреблять легкие, постные блюда с добавлением растительного масла и отказаться от употребления алкоголя.

Что нельзя делать 26 сентября

Есть чеснок и лук — приснятся мертвые.

Брать в руки нож — будет гнить урожай.

Убираться в доме — вместе с грязью уйдет финансовый достаток.

Сплетничать, сквернословить — ждут неудачи в жизни.

Менять постельное белье — будут мучить ночные кошмары.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.