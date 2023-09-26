День апостола Іоанна Богослова: що можна і не варто робити 26 вересня

Цього дня бажано утриматися від алкоголю та вживання часнику

У вівторок, 26 вересня, згідно з новим церковним календарем, християни вшановують пам’ять апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Повна назва свята — Представлення апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Раніше воно відзначалося 9 жовтня.

Іоанн Богослов був одним із найближчих послідовників Ісуса Христа. Йому приписується авторство четвертого Євангелія, трьох послань та книги Одкровення. Сам Іоанн називав себе "учнем, якого любив Ісус", і був свідком численних подій з дивами, пов’язаними із Господом. Він був присутній при Тайній Вечері, Преображенні, Розп’ятті та Воскресінні Ісуса Христа.

Цього дня віряни відвідують церковні служби та звертаються до святого у молитвах. Апостол Іоанн вважається покровителем тих, хто подорожує, займається мистецтвом чи створює ікони. Люди звертаються до нього з молитвами про здоров’я, благополуччя своїх дітей, мир у сім’ї та захист від зла. 26 вересня також рекомендується вживати легкі, пісні страви з додаванням олії та відмовитися від вживання алкоголю.

Що не можна робити 26 вересня

Їсти часник і цибулю – насняться мертві.

Брати в руки ножа — гнитиме врожай.

Прибиратися в оселі — разом із брудом піде геть фінансовий достаток.

Пліткувати, лихословити — чекають невдачі в житті.

Міняти постільну білизну — мучитимуть нічні кошмари.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.