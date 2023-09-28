Почему 28 сентября нельзя подметать и выносить мусор: приметы в Харитонов день

Неудачный день для дальней дороги, поездки, путешествия

В православной церкви 28 сентября отмечается память святого преподобного Харитона Исповедника, который проживал в городе Икония (современная Конья, Турция). Как и многие другие христиане, он перенес гонения со стороны идолопоклонников и пострадал за свою веру.

В народе отмечается праздник Харитонов день. Нашими предками он считался недобрым. Верили, что было бы лучше провести это время дома в умиротворенной обстановке, чтобы избежать приносящих беду последствий для всей семьи.

28 сентября, даже находясь дома, необходимо было придерживаться определенных правил. Например, избегать занятий домашними обязанностями и не убирать пыль — это считалось плохой приметой.

Особенно предки внимательно относились к выносу из дома мусора, поскольку считали, что это может привлечь негативную энергию в дом.

Что еще нельзя делать 28 сентября

Приступать к тяжелой работе — пойдет не по плану.

Находиться в большом скоплении людей — кто-то сглазит удачу и благополучие.

Отправляться в дальнюю дорогу — в пути будет много сложностей и препятствий.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.