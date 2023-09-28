Чому 28 вересня не можна підмітати і виносити сміття: прикмети у Харитонів день

Невдалий день для дальньої дороги, поїздки, подорожі

У православній церкві 28 вересня відзначається пам’ять святого преподобного Харитона Сповідника, який мешкав у місті Іконія (сучасна Конья, Туреччина). Як і багато інших християн, він переніс гоніння з боку ідолопоклонників та постраждав за свою віру.

У народі святкується свято Харитонів день. Нашими пращурами він вважався недобрим. Вірили, що було б краще провести цей час вдома в умиротвореній обстановці, щоб уникнути наслідків, які приносять біду для всієї родини.

28 вересня, навіть перебуваючи вдома, потрібно було дотримуватися певних правил. Наприклад, уникати занять домашніми обов’язками та не прибирати пил — це вважалося поганою прикметою.

Особливо пращури уважно ставилися до виносу з оселі сміття, оскільки вважали, що це може притягнути негативну енергію до дому.

Що ще не можна робити 28 вересня

Приступати до важкої роботи — піде не за планом.

Перебувати у великому скупченні людей — хтось наврочить удачу та благополуччя.

Вирушати в далеку дорогу — у дорозі буде багато складнощів та перешкод.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.