Именины 29 сентября: кого поздравляем с Днем ангела в пятницу по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В пятницу, 29 сентября, в 2023 году отмечают Всемирный день сердца, День отоларинголога, День памяти трагедии Бабьего Яра, Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах, День кофе мокачино.

Кроме того, по новому календарю Православной церкви Украины в этот день чествуется память преподобного Кириака отшельника и память священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. А носители двух имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 29 сентября

Иван, — это одна из множества форм древнего еврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный богом".

Ян, — по одной из версий, это еще одна из форм еврейского имени Йоханан, как и имя Иван, а по другой имя могло возникнуть от имени римского бога начала и конца Януса.

Однако покровителями носителей обоих этих имен выступают святые Иоанны. А 29 сентября почитается сразу два святых с этим именем: архиепископ рижский Иоанн Поммер и обретение мощей святителя и чудотворца Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Женские именины 29 сентября не отмечаются.

Заметим, что с 1 сентября 2023 года ПЦУ перешла на новый календарь, и праздники, которые сейчас отмечаются церковью 29 сентября соответствуют дате 12 октября по старому стилю, и раньше в этот день праздновали именины Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Сергей, Людмила.

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