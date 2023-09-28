Іменини 29 вересня: кого вітаємо з Днем ангела у п’ятницю за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У п’ятницю, 29 вересня, у 2023 році відзначають Всесвітній день серця, День отоларинголога, День пам’яті трагедії Бабиного Яру, Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи, День кави мокачино.

Крім того, за новим календарем Православної церкви України у цей день вшановується пам’ять преподобного Киріака самітника та пам’ять священномученика Іоанна, архієпископа Ризького. А носії двох імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 29 вересня

Іван, — це одна з безлічі форм древнього єврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований богом".

Ян, — за однією з версій, це ще одна з форм єврейського імені Йоханан, як і ім’я Іван, а за іншою ім’я могло виникнути від імені римського бога початку та кінця Януса.

Проте покровителями носіїв обох цих імен є святі Іоанни. А 29 вересня шанується одразу два святі з цим ім’ям: архієпископ ризький Іоанн Поммер і здобуття мощей святителя і чудотворця Іоанна Максимовича, архієпископа Шанхайського та Сан-Франциського.

Жіночі іменини 29 вересня не відзначаються.

Зауважимо, що з 1 вересня 2023 року ПЦУ перейшла на новий календар, і свята, які зараз відзначаються церквою 29 вересня, відповідають даті 12 жовтня за старим стилем, і раніше цього дня святкували іменини Олексій, Віктор, Григорій, Йосип, Сергій, Людмила.

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