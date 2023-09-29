День Кириака Отшельника: сделаете это 29 сентября — и зло вернется бумерангом

В этот день наши предки выходили в лес в поисках зайца

В пятницу, 29 сентября по новоюлианскому календарю, христиане почитают память святого Кириака Отшельника, который жил в V веке. Он вступил в монашество в возрасте 18 лет и, согласно библейским рассказам, умер в возрасте 109 лет.

В этот день особенно уважали странников и отшельников, поскольку Кириак считался их покровителем. Путешественников приглашали в свои дома, предоставляя им не только воду, но и угощая их сытным обедом. А если рядом проживал отшельник, то ему всегда доставляли блины и мед.

На Кириака Отшельника наши предки отправлялись в лес, чтобы поохотиться на зайцев. Часто к этой дает поля уже покрывалась первым снегом, но зайцы еще не успевали сбросить свою летнюю шубку на зимнюю и становились уязвимой добычей. Праздничные мероприятия завершались за столом, где мужчины делились разнообразными охотничьими историями.

Что нельзя делать 29 сентября

Причинять вред другим — зло обязательно вернется бумерангом.

Подбирать с пола деньги — можно столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Давать деньги в долг — можно со своим собственным счастьем расстаться.

Ссориться — конфликт затянется на долгое время.

Ранее "Телеграф" писал о государственных праздниках и выходных в сентябре 2023 года. Напомним, что в Украине военное положение, поэтому в этом месяце не будет дополнительных выходных по праздникам или сокращенных рабочих дней.