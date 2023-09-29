День Киріяка Самітника: зробите це 29 вересня — і зло повернеться бумерангом

Цього дня наші пращури виходили в ліс у пошуках зайця

У п’ятницю, 29 вересня за новоюліанським календарем, християни вшановують пам’ять святого Киріяка Самітника, який жив у V столітті. Він вступив у чернецтво у віці 18 років і, згідно з біблійними розповідями, помер у віці 109 років.

Цього дня особливо поважали мандрівників та пустельників, оскільки Киріяк вважався їхнім покровителем. Мандрівників запрошували до своїх осель, надаючи їм не лише воду, а й пригощаючи їх ситним обідом. А якщо поряд проживав самітник, то йому завжди доставляли млинці та мед.

На Киріяка Самітника наші пращури вирушали в ліс, щоб полювати на зайців. Часто до цієї дає поля вже покривалися першим снігом, але зайці ще не встигали скинути свою літню шубку на зимову і ставали вразливою здобиччю. Святкові заходи завершувалися за столом, де чоловіки ділилися різноманітними мисливськими історіями.

Що не можна робити 29 вересня

Завдавати шкоди іншим – зло обов’язково повернеться бумерангом.

Підбирати з підлоги гроші — можна зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами.

Давати гроші в борг — можна зі своїм власним щастям розстатися.

Сваритись — конфлікт затягнеться на довгий час.

Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.