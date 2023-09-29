День Киріяка Самітника: зробите це 29 вересня — і зло повернеться бумерангом
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Цього дня наші пращури виходили в ліс у пошуках зайця
У п’ятницю, 29 вересня за новоюліанським календарем, християни вшановують пам’ять святого Киріяка Самітника, який жив у V столітті. Він вступив у чернецтво у віці 18 років і, згідно з біблійними розповідями, помер у віці 109 років.
Цього дня особливо поважали мандрівників та пустельників, оскільки Киріяк вважався їхнім покровителем. Мандрівників запрошували до своїх осель, надаючи їм не лише воду, а й пригощаючи їх ситним обідом. А якщо поряд проживав самітник, то йому завжди доставляли млинці та мед.
На Киріяка Самітника наші пращури вирушали в ліс, щоб полювати на зайців. Часто до цієї дає поля вже покривалися першим снігом, але зайці ще не встигали скинути свою літню шубку на зимову і ставали вразливою здобиччю. Святкові заходи завершувалися за столом, де чоловіки ділилися різноманітними мисливськими історіями.
Що не можна робити 29 вересня
- Завдавати шкоди іншим – зло обов’язково повернеться бумерангом.
- Підбирати з підлоги гроші — можна зіткнутися з серйозними фінансовими проблемами.
- Давати гроші в борг — можна зі своїм власним щастям розстатися.
- Сваритись — конфлікт затягнеться на довгий час.
Раніше "Телеграф" писав про державні свята та вихідні у вересні 2023 року. Нагадаємо, що в Україні воєнний стан, тому цього місяця не буде додаткових вихідних у свята або скорочених робочих днів.