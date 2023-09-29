Пересадка и обрезка гортензии осенью: как это делают опытные дачники

Список обязательных осенних процедур для гортензии

Опытные цветоводы знают о том, что пышного цветения от гортензии можно добиться только если осенью ей дали правильный уход и подкормку. В этот период важно обрезать цветок, обработать кусты против болезней и вредителей и укрыть на зиму.

Пересадка

Если осень теплая, можно заняться пересадкой гортензии. Прежде всего нужно оборудовать подходящее место. Для этого цветка нужен хороший дренаж. Посадочная яма должна быть как минимум в два раза больше корневой системы гортензии. Для получения идеальной почвенной смеси необходимо смешать торф с компостом.

Когда лунка будет готова, поместите в нее гортензию и заполните почвой. Следите за тем, чтобы не повредить корневую систему. После этого полейте гортензию. Это важно для укоренения. Необходимо поддерживать постоянную влажность почвы.

Укрытие на зиму

Крупнолистная гортензия нуждается в наиболее тщательной подготовке к зиме и надежном укрытии. Прежде всего нужно обрезать все нижние листья до середины куста. После этого кустарник подкормить фосфорно-калийным удобрением.

Спустя 3-4 недели в октябре, еще до сильных ночных заморозков, крупнолистую гортензию нужно утеплить. Куст связывают и укрывают двумя слоями спанбонда.

Большинство сортов древовидной гортензии неприхотливы, поэтому не нуждаются в укрытии на зиму. Но не лишним будет окучить цветок. Это поможет защитить корневую систему от холода.

Поздней осенью у этого вида гортензии рекомендуют удалить отцветшие соцветия и неодревесневшие части побегов.

Метельчатая гортензия так же неплохо переносит холода и не требует особого укрытия на зиму.

Обрезка

Что касается осенней обрезки, то у метельчатой гортензии рекомендуется обрезать все ветви так, чтобы у основания осталось 4-5 бутонов. У древовидной гортензии — удалить все старые ветви в возрасте 4-5 лет и старше. У крупнолистной гортензии нужно сохранить молодые побеги, которые появились весной, но еще не цвели. Другие побеги можно укоротить.

Удобрения

Осенью гортензии впадают в спячку. В этот период важно не перегружать их удобрениями. В идеале гортензию следует удобрять непосредственно перед наступлением первых заморозков и отдать предпочтение подкормке с высоким содержанием калия.

После листопада необходимо обработать все кусты 3% бордосской жидкостью.

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