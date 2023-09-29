Пересадка та обрізка гортензії восени: як це роблять досвідчені дачники

Список обов’язкових осінніх процедур для гортензії

Досвідчені квітникарі знають про те, що пишного цвітіння від гортензії можна досягти тільки якщо восени їй дали правильний догляд й підживлення. У цей період важливо обрізати квітку, обробити кущі проти хвороб та шкідників та укрити на зиму.

Пересадка

Якщо осінь тепла, можна зайнятися пересадкою гортензії. Насамперед потрібно обладнати відповідне місце. Для цієї квітки потрібен хороший дренаж. Посадкова яма повинна бути як мінімум вдвічі більша за кореневу систему гортензії. Для отримання ідеальної ґрунтової суміші необхідно змішати торф із компостом.

Коли лунка буде готова, помістіть гортензію в неї та заповніть ґрунтом. Слідкуйте, щоб не пошкодити кореневу систему. Після цього полийте гортензію. Це важливо для укорінення. Також необхідно підтримувати постійну вологість ґрунту.

Укриття на зиму

Великолиста гортензія потребує найбільш ретельної підготовки до зими та надійного укриття. Насамперед потрібно обрізати все нижнє листя до середини куща. Після цього чагарник підгодувати фосфорно-калійним добривом.

Через 3-4 тижні, у жовтні, ще до сильних нічних заморозків, великолисту гортензію потрібно утеплити. Кущ зв’язують та вкривають двома шарами спанбонду.

Більшість сортів деревоподібної гортензії невибагливі, тому не потребують укриття на зиму. Але не зайвим буде підгорнути квітку. Це допоможе захистити кореневу систему від холоду.

Пізньої осені у цього виду гортензії рекомендують видалити відцвілі суцвіття і частини пагонів, що не одеревіли.

Волотиста гортензія так само непогано переносить холод і не вимагає особливого укриття на зиму.

Обрізка

Що стосується осінньої обрізки, то у волотистої гортензії рекомендується обрізати всі гілки так, щоб біля основи залишилося 4-5 бутонів. У деревоподібної гортензії — видалити всі старі гілки у віці 4-5 років і старше. У великолистої гортензії потрібно зберегти молоді пагони, які з’явилися навесні, але ще не цвіли. Інші пагони можна вкоротити.

Добрива

Восени гортензії впадають у сплячку. У цей час важливо не перевантажувати їх добривами. В ідеалі гортензію слід удобрювати безпосередньо перед настанням перших заморозків і віддати перевагу підживленню з високим вмістом калію.

Після листопада треба обробити всі кущі 3% бордоською сумішшю.

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