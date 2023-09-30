Укр

Готовимся к тяжелой зиме: каким должен быть ваш стратегический запас

Автор
Наталия Демедюк Наталия Демедюк
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По прогнозам следующая зима будет сложнее предыдущей Новость обновлена 30 сентября 2023, 10:23
По прогнозам следующая зима будет сложнее предыдущей. Фото hyser.com.ua

Чем стоит запасаться к следующей зиме уже сейчас – полезные советы

Из-за постоянных обстрелов инфраструктуры россиянами минувшей зимой украинцы жили в условиях отключения света. Эксперты прогнозируют, что следующая зима может быть сложнее предыдущей.

О стратегическом запасе на зиму следует позаботиться уже сейчас, пишет УНИАН. В частности, рекомендуют сделать запас продуктов и приобрести альтернативные источники питания.

Чтобы зима 2024 года не застала вас врасплох, стоит заранее позаботиться о необходимых вещах и еде.

Продукты длительного хранения:

  • Бутилированная вода;
  • Консервы (мясные, рыбные, овощные);
  • Крупы и макароны (обычные и быстрого приготовления);
  • Сухое молоко;
  • Кофе, чай;
  • Печенье, хлебцы;
  • Сгущенное молоко;
  • соль и сахар;
  • Мука;
  • Масло;
  • Сода;
  • Конфеты и халва;
  • Мед;
  • Орехи, семена;
  • Детское питание, если есть дети.

Домашних питомцев нужно обеспечить запасом корма и наполнителя для туалета. Чтобы продукты не испортились, необходимо хранить их в герметично закрытых емкостях в защищенных от солнца помещениях.

Также у вас на дому обязательно должен быть хороший запас питьевой воды.

Электричество и связь необходимы – без них трудно выжить даже с полным холодильником, поэтому проверьте наличие таких предметов:

  • павербанки;
  • фонарики и батарейки;
  • свечи, спички,
  • дрова, солярка, печь или альтернативный обогреватель;
  • медикаменты;
  • термобелье, теплые вещи;
  • средства личной гигиены;
  • бытовая химия.

Не забывайте также о ремонте – уже сейчас вы можете замазать щели, отремонтировать двери и окна, починить крышу в частном доме, утеплить ваше жилье.

Ранее Телеграф писал, что в Украине зимой ожидают новых атак на систему энергетики и новых блекаутов.

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