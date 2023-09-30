Готовимся к тяжелой зиме: каким должен быть ваш стратегический запас

Чем стоит запасаться к следующей зиме уже сейчас – полезные советы

Из-за постоянных обстрелов инфраструктуры россиянами минувшей зимой украинцы жили в условиях отключения света. Эксперты прогнозируют, что следующая зима может быть сложнее предыдущей.

О стратегическом запасе на зиму следует позаботиться уже сейчас, пишет УНИАН. В частности, рекомендуют сделать запас продуктов и приобрести альтернативные источники питания.

Чтобы зима 2024 года не застала вас врасплох, стоит заранее позаботиться о необходимых вещах и еде.

Продукты длительного хранения:

Бутилированная вода;

Консервы (мясные, рыбные, овощные);

Крупы и макароны (обычные и быстрого приготовления);

Сухое молоко;

Кофе, чай;

Печенье, хлебцы;

Сгущенное молоко;

соль и сахар;

Мука;

Масло;

Сода;

Конфеты и халва;

Мед;

Орехи, семена;

Детское питание, если есть дети.

Домашних питомцев нужно обеспечить запасом корма и наполнителя для туалета. Чтобы продукты не испортились, необходимо хранить их в герметично закрытых емкостях в защищенных от солнца помещениях.

Также у вас на дому обязательно должен быть хороший запас питьевой воды.

Электричество и связь необходимы – без них трудно выжить даже с полным холодильником, поэтому проверьте наличие таких предметов:

павербанки;

фонарики и батарейки;

свечи, спички,

дрова, солярка, печь или альтернативный обогреватель;

медикаменты;

термобелье, теплые вещи;

средства личной гигиены;

бытовая химия.

Не забывайте также о ремонте – уже сейчас вы можете замазать щели, отремонтировать двери и окна, починить крышу в частном доме, утеплить ваше жилье.

Ранее Телеграф писал, что в Украине зимой ожидают новых атак на систему энергетики и новых блекаутов.