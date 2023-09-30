Готовимся к тяжелой зиме: каким должен быть ваш стратегический запас
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Чем стоит запасаться к следующей зиме уже сейчас – полезные советы
Из-за постоянных обстрелов инфраструктуры россиянами минувшей зимой украинцы жили в условиях отключения света. Эксперты прогнозируют, что следующая зима может быть сложнее предыдущей.
О стратегическом запасе на зиму следует позаботиться уже сейчас, пишет УНИАН. В частности, рекомендуют сделать запас продуктов и приобрести альтернативные источники питания.
Чтобы зима 2024 года не застала вас врасплох, стоит заранее позаботиться о необходимых вещах и еде.
Продукты длительного хранения:
- Бутилированная вода;
- Консервы (мясные, рыбные, овощные);
- Крупы и макароны (обычные и быстрого приготовления);
- Сухое молоко;
- Кофе, чай;
- Печенье, хлебцы;
- Сгущенное молоко;
- соль и сахар;
- Мука;
- Масло;
- Сода;
- Конфеты и халва;
- Мед;
- Орехи, семена;
- Детское питание, если есть дети.
Домашних питомцев нужно обеспечить запасом корма и наполнителя для туалета. Чтобы продукты не испортились, необходимо хранить их в герметично закрытых емкостях в защищенных от солнца помещениях.
Также у вас на дому обязательно должен быть хороший запас питьевой воды.
Электричество и связь необходимы – без них трудно выжить даже с полным холодильником, поэтому проверьте наличие таких предметов:
- павербанки;
- фонарики и батарейки;
- свечи, спички,
- дрова, солярка, печь или альтернативный обогреватель;
- медикаменты;
- термобелье, теплые вещи;
- средства личной гигиены;
- бытовая химия.
Не забывайте также о ремонте – уже сейчас вы можете замазать щели, отремонтировать двери и окна, починить крышу в частном доме, утеплить ваше жилье.
Ранее Телеграф писал, что в Украине зимой ожидают новых атак на систему энергетики и новых блекаутов.