Готуємось до важкої зими: яким повинен бути ваш стратегічний запас

Чим варто запасатися до наступної зими вже зараз – корисні поради

Через постійні обстріли інфраструктури росіянами минулої зими українці жили в умовах відключення світла. Експерти прогнозують, що наступна зима може бути складнішою за попередню.

Про стратегічний запас на зиму варто подбати вже зараз, пише УНІАН. Зокрема рекомендують зробити запас продуктів та придбати альтернативні джерела живлення.

Щоб зима 2024 не застала вас зненацька, варто заздалегідь подбати про необхідні речі та їжу.

Продукти тривалого зберігання:

Бутильована вода;

Консерви (м'ясні, рибні, овочеві);

Крупи та макарони (звичайні та швидкого приготування);

Сухе молоко;

Кава, чай;

Печиво, хлібці;

Згущене молоко;

Сіль та цукор;

Борошно;

Олія;

Сода;

Цукерки та халва;

Мед;

Горіхи, насіння;

Дитяче харчування, якщо є діти.

Домашніх улюбленців потрібно забезпечити запасом корму та наповнювача для туалету. Щоб продукти не зіпсувалися, необхідно їх зберігати у герметично закритих ємностях у захищених від сонця приміщеннях.

Також у вас вдома обов'язково повинен бути хороший запас питної води.

Електрика та зв'язок необхідні — без них важко вижити навіть з повним холодильником, тому перевірте наявність таких предметів:

павербанки;

ліхтарики і батарейки;

свічки, сірники,

дрова, солярка, піч або альтернативний обігрівач;

медикаменты;

термобілизна, теплі речі;

засоби особистої гігієни;

побутова хімія.

Не забувайте також про ремонт — вже зараз ви можете замазати щілини, відремонтувати двері й вікна, полагодити дах в приватному будинку, утеплити ваше житло.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні взимку очікують нових атак на систему енергетики та нових блекаутів.