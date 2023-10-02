Маты, пачки денег, выпивка и рэп: что публикует в TikTok старший сын Вирастюка (видео)
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Недавно Адам начал выпускать треки
После начала карьеры певицы Машей Даниловой, внучкой секретаря СНБО, в рэперы подался старший сын стронгмена-нардепа Василия Вирастюка. 20-летний Адам уже выпустил несколько треков.
Как сообщает "Телеграф", пользователь TikTok @adamch1k активно делится с подписчиками роликами. Многие видео парень снимает под авторские треки.
Так, на стриминговых сервисах можно найти треки авторства GNARLY G "Кроси", "Недоречна", "Фреймут" "Вй*баний" и другие. К прослушиванию синглов и приглашает в "шапке" своего профиля в TikTok Адам. В текстах автора часто встречается лексика, типичная для этого жанра. К примеру, в "Кросах" исполнитель говорит о том, как "курит 4 грамма", а вот как звучит фрагмент из песни "Вй*баний".
"Я хотів розказати, як можна тебе любити,
Але кожен знає, що не можна тебе губити,
Я змішав багато наркоти, і я хочу убити,
Я думав про здоров’я, що тепер робити"
В одном из роликов Адам показывает, как проводит время со сверстниками. На видео можно заметить алкоголь. К слову, парень не сдерживает себя в выражениях, употребляя нецензурные слова. Кроме того, в некоторых роликах "тиктокер" показывает на камеру пачки денежных купюр.
Добавим, что на в TikTok упоминаний о Василии Вирастюке у Адама нет. Тогда как на странице парня в Instagram остается комментарий от стронгмена под одним из снимков.
Напомним, недавно стало известно разводе Вирастюк с женой Инной после 15 лет брака. По словам нардепа, это было его решением.
"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы чтобы они проживали со мной", — говорится в публикации.
Ранее "Телеграф" сообщал, что дочь Евгения Кошевого Варвара во время войны продолжает снимать ролики в TikTok под российские треки. Комментарии девушка предусмотрительно закрывает.