Мати, пачки грошей, випивка і реп: що публікує в TikTok старший син Вірастюка (відео)

Нещодавно Адам почав випускати треки

Після початку кар’єри співачки Машею Даниловою, онукою секретаря РНБО, в репери подався старший син стронгмена-нардепа Василя Вірастюка. 20-річний Адам уже випустив кілька треків.

Користувач TikTok @adamch1k активно ділиться з підписниками роликами. Багато відео знімає хлопець під авторські треки.

Так, на стрімінгових сервісах можна знайти треки авторства GNARLY G "Кроси", "Недорічна", "Фреймут" "Вй*баний" та інші. До прослуховування синглів і запрошує в "шапці" свого профілю в TikTok Адам. У текстах автора найчастіше зустрічається лексика, типова для цього жанру. Наприклад, у "Кросах" виконавець говорить про те, як "курить 4 грами", а ось як звучить фрагмент із пісні "Вй*баний".

"Я хотів розказати, як можна тебе любити,

Але кожен знає, що не можна тебе губити,

Я змішав багато наркоти, і я хочу убити,

Я думав про здоров’я, що тепер робити"

В одному з роликів Адам показує, як проводить час із однолітками. На відео можна побачити алкоголь. До слова, хлопець не стримує себе у висловлюваннях, вживаючи нецензурні слова. Крім того, в деяких роликах "тіктокер" показує на камеру пачки грошових купюр.

Додамо, що на TikTok згадок про Василя Вірастюка у Адама немає. Тоді як на сторінці хлопця в Instagram залишається коментар від стронгмена під одним із знімків.

Коментар Вірастюка під публікацією Адама в Instagram

Нагадаємо, нещодавно стало відомо розлучення Вірастюка з дружиною Інною після 15 років шлюбу. За словами нардепа, це було його рішення.

"Я весь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але "апетит" дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, щоб вони мешкали зі мною", — йдеться в публікації.

Василь Вірастюк розлучається з дружиною

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дочка Євгена Кошового Варвара під час війни продовжує знімати ролики у TikTok під російські треки. Коментарі дівчина завбачливо закриває.